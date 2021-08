Reportan un suicidio cada cinco días en promedio

Cada cinco días, en promedio, se suicida una persona en la Comarca Lagunera. Al mes de junio de 2021 se tiene un registro de 61 suicidios en la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML), una cifra muy elevada. Durante todo el 2020 fueron 93, por lo que preocupa que este año pudiera cerrar por encima del anterior.

Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), dijo que se trata de un problema importante en la sociedad, en el marco de la salud mental, que requiere de una mayor reflexión por parte de las autoridades. "Llevamos un 66 % de la estadística que se registró en el 2020; tenemos una situación compleja", comentó.

El análisis del CCI se basa en las estadísticas que proporcionan las Fiscalías Generales del Estado en Coahuila y Durango. En el 2010, los municipios de la ZML registraron un total de 49 suicidios, cifra que bajó en el 2011 a 46; se mantuvo en 49 en el 2012, incrementó a 55 en 2013; 57 en 2014 y 60 en 2015. El registro histórico indica que este problema repunta aún más en el 2016, con 70; 69 en el 2017 y 74 en 2018.

En el 2019 hay un incremento considerable: se alcanzan 101 suicidios en el año, y en el 2020 baja muy poco, a 93. Medina explicó que el año pasado, en el contexto de la pandemia por COVID-19, el confinamiento durante varios meses obligó a las familias a quedarse en casa, lo que pudo haber evitado que quienes tuvieran la intención de quitarse la vida lo hicieran.

"Lo que venimos viendo es que, desde 2016, este problema se está convirtiendo en algo fuerte, en la agenda de salud mental, desde 2016 la tendencia ha sido al alza y en 2019 tuvimos un pico, 101 suicidios en un año; el hecho de que en 2020 no hubiera tantos como se esperaba fue porque muchos jóvenes, al estar encerrados en casa, no encontraron el momento, lo que logró que no concretaran el acto, porque hay que destacar que, de acuerdo a los organismos de salud, por cada persona que se suicida, hay 20 más que lo intentan", explicó.

El 82 % de las víctimas eran hombres. El 40 % eran niños y jóvenes, con edades de 10 a 29 años, y el 71 % tenía estudios de educación básica.

En el desglose, el CCI indica que 2 % no tenía estudios; 27 %, primaria; 42 %, secundaria; 17 %, preparatoria; 9 %, profesional; y en el 4 % no se especificó. En cuanto a la edad, 11 % tenían de 10 a 19 años; 29 % estaban en el rango de 20 a 29 años; 23 %, de 30 a 39; 17 %, de 40 a 49; 10 %, de 50 a 59; y 10 % tenían 60 años y más.

Medina dijo que en 2020 Coahuila ocupó el séptimo lugar a nivel nacional con la tasa de suicidios más elevada, con 9 por cada 100 mil habitantes. Durango estuvo en el 17, con 7.2. Ambas estuvieron por encima de la media nacional, que fue de 6.3 suicidios por cada 100 mil habitantes.

Estadísticas

Cifras de suicidios por año en la Comarca Lagunera. *En el 2010 se registraron 49 suicidios. *En 2011 bajó a 46 y subió ligeramente a 49 en 2012. *En 2013 se reportaron 55 suicidios, 57 en 2014 y 60 en 2015. *En 2016 se presentó un alza, con 70 suicidios; 69 en 2017 y 74 en 2018. *En 2019 hubo un aumento considerable, al presentarse 101 suicidios en la región. *En 2020, año en que inició la pandemia en La Laguna, hubo 93 suicidios.