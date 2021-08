Paty Navidad rompe en llanto en MasterChef Celebrity porque la escogen al último

Este viernes llegó a la televisión mexicana la primera emisión de MasterChef Celebrity a través de TV Azteca con Rebecca de Alba como conductora.

Paty Navidad, quien ha sido la celebridad controvertida en el show por su contagio de COVID-19 tras meses de incredulidad, rompió en llanto casi al finalizar el primer programa.

“Es una emoción grandísima para mí, es como regresar a un escenario, que es lo que más amamos los actores”, expresó en su introducción.

En la dinámica de equipos azules y rojos, Paty fue la última en ser seleccionada, lo que llamó la atención de los jueces.

“Es una emoción grandísima para mí, es como regresar a un escenario, que es lo que más amamos los actores”, le dijo el chef Herrera, por lo que ella comenzó a llorar.

“Soy una mujer sensible, muy emocional, pero no soy débil. Me conecto a un pasado mío en un proyecto donde sí hubo una dirección para afectar, que no es el caso aquí”, declaró Navidad en el detrás de cámaras.