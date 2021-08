Yuya comparte cómo se enteró que estaba embarazada

Este sábado por medio de su canal de YouTube, Yuya contestó algunas de las preguntas más frecuentes que ha recibido por parte de sus seguidores en redes sociales.

En una charla de poco más de 16 minutos, Yuya platicó sobre los síntomas que ha tenido a lo largo de su embarazo, el nombre de su bebé y cómo se enteró de que estaba embarazada.

"Yo comencé a sospecharlo justo grabando un video que se llama 'Lo que nunca te cuento sobre mi trabajo', y comencé a sospecharlo porque me pareció muy prudente servirme una copita de vino, dije ah mira qué bien sabe, qué bueno me está sabiendo, pero como que no me cae", dijo.

"Y al otro día que estaba comiendo me di cuenta que tenía una sensación de asco todo el tiempo, desde que abría el ojo hasta que lo cerraba, yo tenía asquillo", agregó.

Compartió que se hizo una primera prueba y resultó negativa, pero al paso de los días, al seguirse sintiendo mal, se hizo otra prueba más sofisticada y descubrió que tenía más de tres semanas de embarazo.

En menos de una hora de publicarlo, su material superó las 60 mil reproducciones y cientos de comentarios celebrando que comparta su experiencia.

Problemas de acné, su familia, su pareja, fueron otros de los temas que tocó durante su video.