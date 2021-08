CM Punk regresa a la lucha libre con All Elite Wrestling 

El viernes por la noche, en All Elite Wrestling se vivió el regreso de CM Punk a la lucha libre.

Quien fuera una de las estrellas más populares de la lucha en la década de 2010.

“A veces te enamoras de las cosas”, dijo sobre la lucha libre profesional en una conferencia de prensa posterior al evento. “Si liberas algo y vuelve a ti, es amor verdadero”, dijo tras firmar un contrato con la AEW.

El 5 de septiembre hará su primera lucha contra Darby Allin.

Punk, fue en tres ocasiones campeón mundial de peso pesado en la WWE; después de dejar la lucha libre inició una carrera en MMA, UFC lo firmó en el 2014 pero debutó hasta el 2016.