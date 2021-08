El lunes dictarán sentencia sobre amparo de Agua Saludable para La Laguna

que ch a asu pt madre los p.i . n c. hes ambientalistas de kgada

soyfan

Hoy, 12:25 pm

publicado por: soy fan

Supongo que los que se oponen no toman agua. No saben que están escupiendo pa arriba. Es gente que sólo se opone a todo lo que diga y haga el presidente. Esperamos no llegar al día de abrir la llave y que solo salga tierra y se sientan orgullosos por ganar el pleito.

replyresponder thumb_up 3 thumb_down 0