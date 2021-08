Omar Castañeda impulsa foros para elaborar propuestas en La Laguna

A poco más de una semana de rendir protesta como diputado federal por el Distrito 02, Omar Castañeda informó que han comenzado una serie de foros de consulta con los que se busca que la ciudadanía se involucre en la elaboración de las propuestas legislativas.

Además, se busca avanzar en el tema del Presupuesto 2022 en el que incluirán proyectos para la Comarca Lagunera relacionados con la conectividad.

Castañeda detalló que se tienen programados cinco foros, de los cuales se han desarrollado dos: el primero sobre Programas y la Visión de la Cuarta Transformación y el segundo sobre Mujeres Seguras.

Mencionó que además se ha recorrido el distrito (que abarca 10 municipios), pues se busca armar un portafolio de obras necesarias en las que el Estado ha ido avanzando. "Incluso con los proyectos ejecutivos para poder ir al Congreso porque precisamente en septiembre se discute el Presupuesto 2022 y vamos a meter las obras que para la Comarca Lagunera le hacen falta y al estado le hacen falta".

Entre las propuestas están obras como las carreteras de conectividad entre los municipios de Guanaceví al El Oro y de éste último a Ocampo, "esta conectividad es necesaria para que la gente no tenga que irse a Chihuahua, sino que genere derrama económica aquí mismo en el estado".

"Hoy la gente está teniendo no solamente problemas económicos sino hasta de salud porque no hay conectividad; por ejemplo, en el poblado de El Renegado, municipio de Tlahualilo, falleció un muchacho porque no salió a tiempo por un problema de salud…" explicó el diputado federal electo.