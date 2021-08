Lupita Emprende, una motivación para las mujeres que buscan realizar sus proyectos

¿Cuántas ideas potenciales de negocios se quedan a medio camino porque no tienen quién les asesore o les acompañe a emprender? Muchísimas. Es por esta razón que nació la marca personal Lupita Emprende, quien es oriunda de Puebla y desde hace más de un año radica en la Comarca Lagunera.

Esta influencer impulsora de proyectos de negocio decidió crear la marca para apoyar a mujeres durante sus procesos de emprendimiento, necesaria en un país donde solo el 19 por ciento de los emprendedores pertenecen a este sexo, según datos del Instituto Nacional de Estrategia y Geografía.

"Con este dato nos damos cuenta de la importancia que es incentivar a las mujeres en su edad productiva, en que crean, confíen y armen un proyecto.

"Lo desarrollé porque en ese proceso donde también soy mamá, me di cuenta de que necesitaba tiempo para mis hijos, para mí y para un proyecto. Entonces empecé con un emprendimiento que fracasó porque no tenía detrás quién pudiera asesorarme, o recibir mentorías. Y posteriormente empecé a capacitarme, a recibir feedback, a recibir capacitación de otros emprendedores y empresarios y pensé que hoy en día era un buen momento para que las mujeres se den cuenta de que sí pueden emprender, que sí se puede lograr y que tampoco la maternidad está peleada con el emprendimiento", explica la Influencer.

Según Lupita Emprende, cuando una mujer es mamá lo es 24 horas los siete días de la semana y es una actividad donde todo el tiempo se tiene que estar presente y un proyecto también necesita lo mismo que se necesita en la maternidad: responsabilidad, puntualidad, exigencia y constancia.

Una de las trabas que llegan a tener no solo las mujeres, sino también los hombres a la hora de desarrollar un proyecto o una marca, es el miedo.

"El miedo es el detonante para decir: me paralizo, no continúo, pero si te asesoras, si te das cuenta de por qué no te cuentas cosas bonitas o cosas nuevas como 'me va a funcionar, me va a ir bien, claro que lo voy a intentar, claro que me estoy dando cuenta de los factores importantes de mi emprendimiento', el miedo se borra y el miedo lo modificas a la acción", dice Lupita.

Al miedo hay que sumarle otras cuestiones que no permiten a los emprendedores que su proyecto despegue; uno de ellos es que no se analiza perfectamente el mercado o al consumidor que queremos acercarnos y otra cuestión es confiar demás en el producto o servicio que queremos comercializar sin antes haber hecho un análisis del precio, la plaza, el consumidor, etcétera.

Aunque la falta de dinero siempre es argumento para iniciar un emprendimiento, Lupita Emprende afirma que este no es un factor clave para empezar.

"Normalmente ese es como la primera etapa que tiene un emprendedor de bloquearse y decir: no tengo dinero y cómo comienzo, pero tienes ideas, tienes relaciones públicas, tienes la forma de persuadir, de vender y piensas que lo único que te hace falta es el dinero, pero luego te das cuenta de todo lo que traes y el dinero no es un factor importante para comenzar un emprendimiento".

Por medio de sus redes sociales y su página de internet, Lupita Emprende da asesorías a todas las mujeres que tengan una idea de proyecto o estén empezando con un negocio y quieran ver resultados. Si necesitas un empujoncito, como dice la influencer, puedes escribirle en @lupitaemprende o en www.lupitaemprende.com.