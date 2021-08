Markos D1 niega ser pareja de Lyn May y pone en duda su embarazo

Lyn May no para de generar comentarios sobre su supuesto embarazo. Y esta vez, ha sido su presunta pareja, el productor Marcos Hernández, conocido como Markos D1, quien ha puesto en duda la espera de bebés de la vedette.

Esto después de que asegurara que no sabía que la reconocida bailarina estaba en estado de gestación e incluso refirió que no está al lado de la también concursante de "Quiero cantar" del programa Venga la Alegría.

"No sé si Lyn May está embarazada o no. Ella dice que yo soy el papá. Pensé que era una broma, pero luego ya lo miré que estaba en las televisoras y me habló mi mamá y pensé: '¿Cómo que voy a ser papá?'", expresó Marcos D1 al programa Suelta la Sopa.

El productor musical acotó que la única relación que ha tenido con Lyn May es de trabajo, aunque admitió que sí existió una "noche de copas sí nos quedamos juntos".

Ante estas declaraciones, la vedette de 68 años aseveró que Markos D1 no sabe contestar ante las preguntas de los reporteros y expresó que el joven es muy bueno y decente.

"Marcos es muy joven y él no sabe contestar porque no anda en este rollo, él es productor. Es un muchacho muy bueno, es un muchacho decente", mencionó la bailarina a la misma emisión de Telemundo.

Aunque Lyn May no aclaró su estado sentimental con Marcos Hernández, sí señaló que ambos están "embarazados y pues ¿cómo no vamos a tener relaciones", afirmó la artista.

Ante las preocupaciones sobre la salud de la actriz por un embarazo a su edad, sentenció que su madre tuvo un hijo a los 65 años de edad, quien ya es "compositor, toca la guitarra y es muy talentoso".