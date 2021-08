La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Durango rechazan informes por observaciones

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Durango votó en contra de los informes financieros de tres municipios al presentar insolvencias en el ejercicio fiscal del año 2020.

De igual forma, la Comisión omitió nuevamente dictaminar los informes de Cuentas Públicas de tres Ayuntamientos y del Gobierno del Estado.

A pesar de que se había establecido el compromiso mediáticamente de dictaminarlos la tarde del jueves, la Comisión sesionó la mañana de este viernes solamente para resolver los informes de gastos del año 2020 de los organismos autónomos.

El diputado local Pablo César Aguilar, presidente de esa Comisión, explicó que los informes de la Entidad de Auditoría Superior del Estado contenían observaciones superiores al 10 por ciento del monto revisado para los municipios de Nombre de Dios, Canelas y Santa Clara, por lo tanto fueron votadas en contra.

Abundó que las observaciones consistieron en obras pagadas y no ejecutadas, reparaciones de alumbrado público que no contienen mayores detalles y servicios mecánicos pagados por vehículos no identificados; añadió que esto se debe a que los Ayuntamientos no ofrecieron bitácoras comprobatorias.

Sin embargo, sigue quedando pendiente la dictaminación de los informes correspondientes a los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, así como del Gobierno del Estado, las cuales se espera que se discutan este lunes.

Por su parte, se aprobaron los informes del Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) y los institutos de Evaluación y de Acceso a la Información Pública.