La Central de Organizaciones Campesinas y Populares apoya la postura de AMLO sobre Agua Saludable

La Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) apoya la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al proyecto de Agua Saludable para La Laguna y asegura que es indispensable avanzar sin contratiempos para que las obras se ejecuten en tiempo y forma.

La Cocyp aseguró que el control del agua por parte de algunos particulares, empresarios y algunos líderes de asociaciones de los módulos de riego, los convirtió en personas que al final creen ser los dueños del recurso natural. "Como si el agua fuese una mercancía cualquiera y de su propiedad exclusiva", dijo José Jacobo Femat, presidente de la Cocyp.

Aseguró que los que oponen al proyecto de Agua Saludable amenazan a la sociedad rural y urbana difundiendo mensajes equivocados de que se va a terminar con El Cañón de Fernández.

Dijo que el desconocimiento real del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna es aprovechado para difundir toda clase de rumores.

"Los interesados que hoy se oponen a que se resuelva el problema de la salud del agua que consumimos, nunca reclamaron a los acaparadores de las concesiones de agua", dijo Femat, quien aseguró que gracias a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se tiene la oportunidad de resolver de fondo este problema.

López Obrador en su reciente visita a La Laguna aseguró que "la salud es un derecho que está por encima de cualquier interés económico, mercantil, comercial y productivo y por encima del progreso porque progreso sin justicia es retroceso... Para que nos ubiquemos de qué se trata".

Al respecto, Femat dijo estar de acuerdo en que el presidente no se desgaste con voces que se han manifestado en contra del proyecto por otros intereses.

"Hacemos un respetuoso llamado a los grupos particulares de interés, empresarios y organizaciones de la sociedad civil para que no pongan su interés particular por encima del interés público... del interés de la nación. La oportunidad de ponernos de acuerdo en la construcción de esta megaobra, de beneficio para todos los laguneros, está en la mesa del diálogo y la concertación nos compete a todos", dijo Femat.

Obrador sobre amparos

En su última visita el presidente López Obrador explicó por qué no quiere lidiar con amparos en este caso:

*"Vengo a decirles que es un buen proyecto para el pueblo, no se perjudica a nadie, pero si ya empezamos con los amparos, no vamos a poder terminar la obra. ¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo... Si fuera el Poder Judicial confiable, yo diría 'no hay problema', vamos a litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones, pero no nos metamos porque luego nos presentan una denuncia y luego otra y otra y otra y se nos va el tiempo, y es un ataque y no se hace la obra y ya hasta hay licitaciones en este caso", dijo López Obrador.