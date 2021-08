Suman 15 pacientes COVID internados en el Hospital General de Torreón

Se recupera favorablemente una mujer de 37 años que ingresó con 26 semanas de gestación al área COVID del Hospital General de Torreón y que permaneció intubada por un periodo de once días.

Ayer, el director de la clínica, José Luis Cortés Vargas explicó que la paciente llegó con diagnóstico de neumonía atípica con COVID-19 y que lleva 13 días hospitalizada. El médico, dijo que afortunadamente ya se hizo el destete (extubación) y que ha evolucionado de forma positiva. "Nosotros esperamos que el pronóstico siga así y lo cual hablaría de una atención de calidad puesto que el embarazo y el COVID se considera con una mortalidad casi del 100 por ciento", añadió.

Cortés Vargas mencionó que la mujer no tenía antecedente de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 ni comorbilidades y que lamentablemente perdió al bebé como consecuencia de la infección por COVID-19 que adquirió.

"Ya está próxima a que no esté en etapa de contagio pero de cualquier manera se tiene que estar protegiendo para evitar que vaya a tener alguna reacción de otra patología", afirmó.

El director destacó la importancia de que las mujeres con más de nueve semanas de gestación acudan a aplicarse la vacuna anticovid además de que atiendan de forma estricta las medidas de seguridad e higiene para evitar hospitalizaciones y necesidad de ventilación mecánica.

Ayer, el Hospital General reportó a 15 personas internadas por COVID-19 de entre 30 y 70 años, de las cuales, alrededor de nueve no tenían ninguna dosis de la vacuna contra dicha enfermedad. Algunos porque todavía no llegaba la fecha de inoculación y otros más porque no acudieron el día que les tocaba.

