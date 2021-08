¿Tienes la relación que quieres?

¿Te quejas de tu pareja porque tiene actitudes o acciones que no te gustan, pero permaneces ahí porque "así te tocó la suerte"? Pues no, estás en una relación así porque es para lo que te alcanza emocionalmente hablando, asegura Susy Armas, psicoterapeuta de pareja y de familia.

A tu pareja no la sacaste de una rifa ni te la impusieron. Lo que no te gusta y todo lo que quieres cambiar que no te agrada en ella, va muy ligado con el estado emocional en el que te encuentras, por eso hay que preguntarse regularmente si estás en el lugar que quieres y qué ofreces tú para recibir a cambio lo que buscas en una relación.

"Hay que preguntarnos ¿y yo qué voy a aportar a la relación? Normalmente hay quienes se quejan de que tienen un patán de novio o un borracho de esposo o que es un maltratador, es violento, pero ¿por qué permaneces en una relación así?.

"Es bien importante que nos hagamos responsables de nuestras elecciones desde un estado adulto del Yo. Cuando se es niño, los papás eligen por ti, pero cuando eres adulto tú estás eligiendo. Una de las elecciones más importantes en la vida es la elección de la pareja, y claro, emocionalmente a alguien le pudo haber alcanzado para estar en una relación que no le funcionó", explica Susy Armas.

A este tema se suman esas relaciones donde una de las partes decide no continuar con la pareja porque tiene más definidas sus necesidades y lo que busca al querer compartir su vida con alguien.

"También se da quien dice: yo no merezco esto, yo no quiero que me traten mal, yo no quiero un flojo o a una mujer infiel, que no colabore conmigo en la casa. O sea, quiero a alguien con quien hacer equipo. La pareja somos par, es decir, estamos en la misma posición jerárquica: no es tu papá, no es tu mamá y eso permite que los dos puedan tomar acuerdos, tener un proyecto en común y puedan saber hacia dónde quieren ir, no que uno de los dos va a decidir por el otro", expone la especialista.

Las quejas hacia la pareja es una de las cuestiones que más observa la psicoterapeuta en su consultorio, sin embargo, la queja no es lo importante, sino cómo haces frente a esta situación con tu compañero de vida.

"Todos tenemos una situación de la cual quejarnos, pero es bien importante saber qué aporto yo en esta relación de pareja, saber cómo soy yo en esta relación de pareja y es lo que más se nos dificulta: poder ser autocríticos, no tenemos una capacidad para ser autocríticos.En la medida en que seamos autocríticos y podamos vernos a nosotros mismos y saber que no somos peritas en dulce y saber que ¿yo sería una persona con la cual podría estar bien?, o sea, ¿me caigo bien y yo podría elegirme de pareja?".

Según la especialista, cuando en una relación se aprende a reconocer que ambos cometen errores y hay un esfuerzo por disminuir el ego, se puede hacer frente a una mala racha y lograr que la relación funcione. Esto implicaría hacerse responsable de las expectativas fantasiosas que se hace la pareja de manera individual.

"Lo que veo en consulta con hombres y mujeres es que sueñan con tener una relación que funcione. Y cuando alguien llega a consulta porque está en crisis, porque no sabe cómo lidiar con los asuntos de esa relación, hay que revisar justo qué tienes que aportar. Y si aún aportando, todo lo que tú puedes y está en tus manos, no funciona, tienes que irte de ahí, porque una relación es de dos y si hay un hilo y la otra persona ya soltó ese hilo desde hace mucho, ya ni siquiera tiene sentido seguir", asegura Susy Armas.