Zoë Kravitz y Channing Tatum levantan sospechas de romance

La hija de Lenny Kravitz y el histrión de "Magic Mike" avivaron las especulaciones de romance después de que el pasado miércoles se les viera en la ciudad de Nueva York disfrutando de un paseo a bordo de la misma bicicleta.

En las fotografías, que ya circulan en redes sociales, se puede ver a la estrella de "21 Jump Street", de 41 años, al timón del velocípedo mientras la actriz, de 32 años, aparece con sus brazos alrededor de sus hombros.

Channing Tatum and Zoë Kravitz fuel dating rumors with NYC bike ride https://t.co/P6MYZIj97B pic.twitter.com/8TyzIVbdpt

En otras imágenes reveladas este viernes 20 de agosto, el dúo se muestra intercambiando sonrisas mientras sostienen una conversación, a la par que disfrutan de unas bebidas.

EXCLUSIVE: Channing Tatum, Zoë Kravitz and another of his bikes get cozy in NYC https://t.co/3llhP3jdJY pic.twitter.com/VcoKg3raZa