Cámaras empresariales, ediles y representantes sociales respaldan Agua Saludable para La Laguna

Tras la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de declarar "asunto de Estado y de seguridad nacional" el proyecto Agua Saludable para La Laguna, cámaras empresariales, ediles y representantes sociales se mostraron a favor de la estrategia para acelerar el proyecto.

Carlos González Silva, presidente de la Canacintra e integrante del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), opinó que sí se justificaría que intervenga el presidente en el Poder Judicial en este tema.

"Tenemos un deadline (fecha límite). El agua, a como están los cálculos, nos da para poquitos años, entonces, ahorita te están dando una curita para que hagas una reparación mayor. No tenemos chance de aventarnos un tiempo largo para hacer una reparación mayor, ahorita estamos en 'dame viabilidad' en lo que empezamos a trabajar; es un tema bien complicado", explicó.

José Luis Hotema de Santiago, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), consideró que la intervención del presidente ante el Poder Judicial no debería ser necesaria, pero sí podría ayudar al tema de Agua Saludable.

"A unos les gustará o no, pero yo creo que ha demostrado un estilo diferente de gobernar y, en el caso que nos ocupa, del proyecto Agua Saludable, nos beneficia esa plática que pueda tener para que el proyecto se pueda llevar a cabo en la región", comentó. "No es lo usual (esa intervención), pero él no se maneja de la forma usual".

De igual forma, la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) aseguró que el control del agua por parte de algunos particulares, empresarios y algunos líderes de asociaciones de los módulos de riego los convirtió en hombres que al final creen ser los dueños del recurso natural: "Como si el agua fuese una mercancía cualquiera y de su propiedad exclusiva", dijo José Jacobo Femat, presidente de la Cocyp.

Aseguró que los que se oponen al proyecto de Agua Saludable amenazan a la sociedad rural y urbana difundiendo mensajes equivocados.

Para el diputado de Durango Esteban Villegas, es necesario llegar a un acuerdo con todas las partes para concretar el proyecto de Agua Saludable, de lo contrario está el riesgo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asigne el recursos a otra obra u otro lugar y que el problema quede sin atenderse en la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, prefirió no entrar en polémica con el presidente de la república respecto a su declaración en la conferencia matutina de intervenir en el recurso legal.

"Yo lo que quisiera decir es que hay todos los argumentos para que se pueda sacar adelante esta obra: por necesaria, porque está cuidado lo ecológico, etcétera; y por otra parte, que debe prevalecer el respeto a las instituciones", expresó.