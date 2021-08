Una investigación por el caso del bebé declarado muerto

INICIA CDHEC

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), inició una investigación de oficio por el caso del recién nacido que fue declarado muerto en el Hospital General de Zona (HGZ) número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad Torreón.

Pese a que aún contaba con signos vitales, el bebé prematuro fue enviado a la morgue y fue su abuela quien se percató del suceso. El presidente del organismo, Hugo Morales Valdés, lamentó el hecho y dijo que "nosotros nos vemos obligados moralmente a abrir esta investigación preliminar".

Además, informó que por tratarse de una institución de carácter federal, la CDHEC remitirá el expediente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que esta pueda intervenir e investigue la probable violación de derechos humanos por actos u omisiones provenientes de la clínica en mención.

Eventualmente sería la CNDH quien podrá emitir una resolución e indicar a la autoridad la manera en que debe restituir o reparar el daño de las personas afectadas o bien, solicitar el inicio de procedimientos para, en su caso, sancionar a los servidores que hayan incurrido en la conducta violatoria de derechos humanos.

Morales Valdés consideró que lo grave es que no se haya advertido que el bebé prematuro contaba con signos vitales y que incluso, se le declarara fallecimiento.

"Es una situación de doble descuido porque evidentemente no se tomaron las medidas necesarias para establecer si verdaderamente si (el niño) contaba con signos vitales o no. No se agotaron seguramente los protocolos y por otro lado, el abandono parcial del menor que contaba con una condición específica de salud", afirmó.

El presidente de la CDHEC dijo que espera que la Comisión Nacional actúe en consecuencia derivado de que es facultad de esta. Además, exhortó a las instituciones de salud a atender estrictamente los protocolos y las guías prácticas de clínica para evitar situaciones que pongan en peligro la vida de las personas.

Cabe mencionar que el IMSS dio inicio a una averiguación contractual sobre el caso.

IMSS

Informó que todas las personas involucradas en la atención médica serían citadas por el área de relaciones laborales, donde se revisaría la actuación del personal.

Fotos: La i

Tel.- 7166012