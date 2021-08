Estudiante pone amparo para que avance proyecto de Agua Saludable para La Laguna

Voyerista

Hoy, 9:25 pm

publicado por: Manuel Morales Alvarez

muy buena la ocurrencia de este chairo, pero no deja de ser eso. Solamente es una ocurrencia. por otro lado es preciso comentar que este tema de el agua saludable solamente es propaganda del gobierno actual. El proyecto original fue hecho hace ya varios años el cacas solamente se ha colgado de él para hacer propaganda pues no tiene dinero el gobierno federal para esta obra, no está en el presupuesto 2021 y no estará en el de 2022 por lo tanto es pura propaganda política!

replyresponder thumb_up 1 thumb_down 7