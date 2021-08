De creador de Facebook a Spider-Man, estos son los papeles más destacados de Andrew Garfield

El actor y productor británico Andrew Garfield hoy cumple 38 años, es una de las estrellas de Hollywood más destacadas de la última década, consiguiendo interpretaciones en la pantalla que le han dado el honor de de recibir múltiples nominaciones a premios importantes como los Oscar y el Golden Globe, además de tener un Tony y un BAFTA en su estante.

Con la llegada de su nueva cinta próxima a estrenarse en Netflix, "Tick, Tock...BOOOM", y en conmemoración de su cumpleaños, enlistamos algunas de sus actuaciones más recordadas:

Boy A (2007), si bien no es su primer película, si es su primer protagónico, aquí Andrew interpreta a Eirck Wilson un joven que sale de la cárcel tras haber ingresado por un crimen que cometió de niño. Su pasado lo persigue mientras busca conseguir una segunda oportunidad en la vida.

The Amazing Spider-Man (2012), Andrew Garfield se convirtió en el segundo actor en darle vida al héroe arácnido en la pantalla grande, querido por muchos odiado por quienes preferían la versión de Tobey McGuire, esta película estuvo dirigida por Marc Webb, quien le dio un tono más juvenil y moderno al personaje, inspirado principalmente en los comics de la versión "Ultimate" de Spidey. Esta versión tuvo una secuela The Amazing Spider-Man: Rise of Electro, la cuál no tuvo el mismo recibimiento, la tercera entrega nunca llegó y el personaje fue introducido en el Universo Cinematográfico de Marvel interpretado por Tom Holland.

A la fecha muchos esperan el regreso de Garfield portando la mascara de El Hombre Araña.

The Social Network (2010), considerada por expertos como David Fincher y Quentin Tarantino de las mejores películas, respaldada con múltiples nominaciones al Oscar y ganadora de 122 premios internacionales, este filme cuenta la historia detrás de la creación de Facebook, una cinta imperdible de la carrera de Andrew, posiblemente la cinta que le dio el prestigio a nivel mundial.

Hacksaw Ridge (2016), esta historia inspirada en la vida real, sobre el héroe Desmond Doss, interpretado por Garfield, un soldado que salvó la vida de aproximadamente 75 durante una batalla sangrienta en Okinawa. La película fue dirigida por Mel Gibson y le otorgó una nominación al Oscar a Andrew.

Entre otras participaciones destacadas de Andrew están en la película "Silence" de 2016 dirigida por Martin Scorsese, o el drama "Breathe" junto a Claire Foy.

