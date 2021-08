Así comenzó el pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo

El pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo comenzó en 2018, cuando el actor se postuló a un puesto político por la alcaldía de Tlalpan, pero no fue sólo él, otros actores como Sergio Mayer, Eduardo Capetillo, Ernesto Laguardia, María Elena Saldaña y Ernesto D’ Alessio entraron como candidatos, un hecho que la peruana calificó como "repugnante".

Desde entonces se desató una riña mediática que hoy ha desencadenado un asunto legal y es que en días pasados Adame reveló que fue él quien llamó al SAT para denunciar a la conductora por haber vendido una propiedad que estaba embargada, lo cual es un delito fiscal.

Hoy Bozzo se enfrenta a una ficha roja ordenada por la Interpol para buscar y localizarla, ya que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal.

"No veo por qué le tenga que causar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho son puras cosas asquerosas, a mí Alfredo Adame, ciudadano mexicano, nacido en México, que no me venga a decir que soy un repugnante y lo que yo sí le digo es que esta señora me causa asco", dijo Adame en 2018 al programa de televisión "Sale el sol", donde además sugirió que los actores se unieran para expulsarla de México conforme al artículo 33, que dicta que "Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

Como respuesta, Laura lo señaló a través de sus redes sociales como un misógino. Anteriormente Adame ya había estado relacionado con problemas de misoginia por haber agredido públicamente con un comentario machista a Andrea Legarreta, su compañera en el programa "Hoy".

"Qué pena ver a un hombre que hable mal de la mujer, algo que ya es costumbre en él, pero yo a personas como él que no saben nada de la pesadilla que viví no les contesto", escribió en sus redes la presentadora de televisión.

La enemistad finalmente se consolidó en julio del 2020 cuando Adame asistió al programa "Laura sin censura" para hablar del acoso en las redes sociales, pero luego desde la presentación que Bozzo le hizo comenzó una discusión que terminó cuando Alfredo abandonó el set.

"Yo voy a pedir que te corran del país y voy a pedir también que te vayas por lo menos unos años a Santa Martha Acatitla. Eres ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón", amenazó el conductor.

Ahora, dijo a la periodista Angélica Palacios que fue a través de un mensaje privado en Instagram que un informante le comunicó del delito que Laura cometió y por eso decidió denunciarla hace seis meses.

Tras desaparecer en redes sociales y no presentarse el pasado 13 de agosto ante la fiscalía, como debía de hacerlo bajo la orden de prisión preventiva, la peruana se convirtió en prófuga, ya que además no acreditó fehacientemente su domicilio permanente, lo que sumó el delito de depositario infiel con riesgo de fuga. Por ello, Alfredo ofreció durante una entrevista televisiva 100 mil pesos de recompensa a quien logre localizar a "la señorita Laura".