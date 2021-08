Audio de Vicente Fernández Junior confirmaría que su padre sí tiene Síndrome de Guillain-Barré

Desde el pasado 16 de agosto, la revista TV Notas informó que Vicente Fernández padece Síndrome de Guillain-Barré, información que al día siguiente desmintió Vicente Fernández Junior, sin embargo, ha sido éste mismo quien ahora habría confirmado el rumor.

En el programa Chisme No Like que conducen Javier Ceriani y Elisa Beristaín se presentó un audio en donde aparentemente el heredero de “Chente” revela que su progenitor si tiene dicho padecimiento aunque no lo llama por su nombre.

“Es una enfermedad que ataca al sistema inmunológico que esté bajo y que afortunadamente estuvo muy detectada a tiempo para poderle dar el tratamiento requerido y esperando los resultados muy alentadores que nos dan los doctores”.

Este audio, sin duda, pone muy en duda la versión de que Vicente se había caído en su hogar, lo que habría ocasionado que terminara en un hospital de Guadalajara.

Los médicos que atienden al intérprete de La diferencia revelaron el pasado 13 de agosto revelaron ciertos síntomas que padece el artista, los cuales son similares a los que genera el Síndrome de Guillain-Barré.

“En algunos estudios de extensión posteriores a la cirugía encontramos y documentamos una infección aguda que afecta a los nervios periféricos, enfermedad que también se relaciona con pérdida de la fuerza o debilidad generalizada y que tiene una presentación atípica y agresiva”, menciona el reporte hecho hace una semana.

