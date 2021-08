La alcaldesa y el alcalde electo tienen su primer encuentro en San Pedro

Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión entre la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón, y David Ruíz Mejía, alcalde electo.

"Cumpliendo con mi deber como alcaldesa de San Pedro y pensando en el bienestar de la comunidad Sampetrina, establecimos de común acuerdo el primer enlace con el próximo alcalde C.P. David Ruíz Mejía..(sic)", fue el breve mensaje que posteó la presidenta municipal en la red social Facebook.

Hace unos días Grado Falcón dijo que, se integrará una comisión de la Administración entrante para "armar" el presupuesto del año que está por empezar.

PUNTOS FUNDAMENTALES

Lo anterior, dijo es importante ya que contrario a lo que ocurrió con ella, es fundamental que el acalde electo, esté enterado y se involucre en el tema de la Ley de Ingresos y Egresos, para que en base a ello haga una planeación de su primer año de Gobierno.

"Conmigo no ocurrió así, no nos convocaron y nosotros heredamos completito el tema del presupuesto y yo creo que eso no debe ser, creo que se debe trabajar de manera conjunta, ya que son ellos los que lo van a ejercer".

Destacó que hay una buena relación con el alcalde electo, por lo que reiteró están poniéndose de acuerdo con el proceso de entrega recepción, incluso tienen pensado en conjunto convocar a los medios de comunicación para oficializar el inicio del procedimiento.