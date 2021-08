Elaborar platillos cuesta más caro: Canirac de La Laguna

Los restaurantes enfrentan alzas considerables en el aceite y otros insumos, pero la mayoría ha optado por mantener los precios de los platillos para cuidar su clientela.

Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que, en lo que va del año, se han tenido incrementos en varios insumos, sobre todo en el gas LP y natural, sin embargo, indicó que tras los ajustes que hizo el gobierno federal en las tarifas sí hubo una baja de 3 pesos en el precio del gas LP, que se había incrementado hasta en un 20 por ciento.

"Nos pegaba duro, muy fuerte a nosotros, porque es de los insumos más utilizados en la industria gastronómica", comentó.

Señaló que, en lo que corresponde al aceite comestible, que también es de los insumos que destacan por su uso en este sector, tuvo un aumento considerable, de alrededor del 15 por ciento.

"En ese mismo sentido nosotros no hemos podido subir nuestros precios porque no es muy fácil cambiar nuestros menús", expuso. Indicó que representa un gasto fuerte la actualización de los menús, ya que la impresión de cada uno oscila alrededor de los 300 a 600 pesos y son cerca de 100 los que se destinan, en promedio, a una sucursal.

Martínez Ávila dijo que el costo se ha incrementado en varios platillos pero no se ha trasladado al consumidor final, por lo que existe una reducción considerable en los márgenes de utilidad.

"Estamos nosotros tratando de aguantar los incrementos y nuestra utilidad la vemos más baja, pero lo que queremos es seguir teniendo a nuestra clientela, sigue siendo el panorama algo complicado en la industria gastronómica", expresó.

El dirigente de la Canirac dijo que la reducción de los platillos, en función de mantener el precio, no es una alternativa, pues la clientela que ya conoce el negocio lo tomaría como una mala práctica de parte del establecimiento.

"La clientela asiduo no lo comprendería así, entonces no lo vería con buenos ojos este tipo de prácticas, no es lo recomendable en ningún momento", indicó.

Reportan alza en precio de la canasta básica

En la primera quincena de agosto se registró un incremento en el costo de la canasta básica de 5.2 por ciento, con respecto al mismo período del 2020, con fuertes alzas en frutas y cárnicos.

El Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios (GCMA) explicó que los precios de la canasta básica en la primera quincena de agosto, en Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de México aumentaron 5.2 por ciento, contra cinco por ciento de julio, con los mayores incrementos en las dos primeras ciudades.

Los productos que más subieron fueron la fruta con incrementos de hasta 44.5%, como la uva globo que de 35.13 pesos que se vendió en la primera quincena de agosto de 2020, en la primera mitad de agosto de 2021 se vendió en 50.7 pesos, sin embargo, ello representó una baja porque en julio alcanzó los 82.7 pesos por kilo.

Si se compara la primera mitad de 2020 contra el mismo período del 2021 se encontró que los precios al consumidor subieron. En el caso de la manzana Golden de 40.75 pesos subió a 53.77 pesos el kilo. El aguacate Hass de 53.68 pesos a64.37 pesos.

El durazno amarillo de 60.8 a 72.0 pesos el kilo, el limón sin semilla de 23.4 a 27.3 pesos el kilo. En contraste en ese mismo período de comparación solamente bajaron la papaya 25.4 a 24.1 pesos el kilo, durazno melocotón de 65.38 a 61.09 pesos el kilo, naranja de 31.1 a 27.9 pesos el kilo.

Entre las mayores variaciones anualizadas más altas a la primera quincena de agosto, fueron las de la carne de res con un alza anual de 15%, tortilla de establecimiento 19.7%, carne de cerdo 9.6%, pasta para sopa 9.4%, tortilla de tienda de autoservicio 8.4%, pan de caja 8.2% y carne de pollo 7.5%.

Las mayores alzas

Estos son los insumos que muestran las mayores alzas en la industria restaurantera:

* Precio del gas LP y natural, hasta un alza de 20 por ciento.

* El precio del aceite muestra un incremento de 15 por ciento.

*Algunos productos agrícolas.

* Los precios de los granos que impactan el costo de la tortilla.