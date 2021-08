Bienestar gestiona más vacunas antiCOVID para mayores de 18 años en Gómez Palacio

A fin de atender a los jóvenes de 18 a 29 años de edad que quedaron pendientes de recibir su primera dosis de la vacuna anti-COVID-19, la Dirección Regional de Bienestar gestiona el biológico en oficinas centrales por lo que será hasta la próxima semana cuando se tenga una fecha para una segunda jornada de vacunación en Gómez Palacio. Estiman que son poco más de 20 mil los que quedaron pendientes por ser inmunizados.

Misael Ramírez Hinojosa, coordinador de la Brigada Correcaminos que atendió en la ExpoFeria Gómez Palacio, que el pasado miércoles se convirtió en una zona de conflicto tras anunciarse el cierre de la jornada de forma anticipada por falta de biológico, dijo que fueron cerca de 20 mil los jóvenes que no recibieron su primera dosis.

Atribuyó el faltante a la presencia de personas rezagadas que no aprovecharon en su momento la jornada que se les destinó para su especial atención ya que sería atendidos con otros biológico y no con Pfizer-BioNTech como se tenía proyectado para los jóvenes mayores de 18 años. "Tuvo que ver mucho eso, porque mucha gente confía más en esa vacuna (Pfizer), no importa la vacuna sino todos estar vacunados", recalcó.

Ramírez dijo que fueron cerca de 26 mil dosis las que se aplicaron entre las personas rezagadas de las 54 mil 990 que se aplicaron al final de la jornada, lo que representó un 47 por ciento del total. "Aquí el factor fue los rezago, fue casi la mayoría de las personas mayores de 30 años la que nos hizo que nos faltara dosis, estábamos con la población de la vacunación de los jóvenes, pero aquí las indicaciones era que no dejáramos a las personas de rezago sin su vacuna, por eso les empezamos a dar entrada", explicó el coordinador.

Asimismo, reconoció que se atendieron a jóvenes de municipios vecinos como de Torreón y Lerdo, pese al llamado que se les hizo de forma reiterada, pero fue tal la afluencia que no pudieron evitarlo.

"En el área de peatón, el primer filtro se devolvió a mucha gente, se les pedía el formato y su credencial de elector para dar acceso, donde creo que tuvimos algunos errores fue en el drive-thru, había carros desde las 2 de la mañana, al momento de dar entrada para poder desalojar las calles para mayor fluidez, ahí fue donde creo que empezamos a tener problemas, donde se nos empezó a colar gente de Torreón y Lerdo", reconoció Ramírez.

El Servidor de la Nación comentó que está pendiente la aplicación de las segunda dosis para los adultos de 30 a 39 años de edad, que son alrededor de 47 mil, los que fueron atendidos en una primera jornada.

