Regidoras de Lerdo piden explicar avances en mejora de drenaje

Durante la sesión de Cabildo de ayer jueves, algunas regidoras pidieron al alcalde Homero Martínez Cabrera información respecto a lo que se está haciendo para resolver los problemas de drenaje en la ciudad.

Al respecto, Martínez Cabrera mencionó que se tiene pendiente firmar un convenio para hacer funcionar los cárcamos de La Goma y de Monterrey pues recientemente se construyeron pero ahorita no están funcionando al 100% debido a que no se tienen las descargas domiciliarias en funcionamiento, entonces se busca una mezcla de recursos con el Gobierno del Estado, no obstante todavía no se cuenta con el monto necesario.

"En función a ello, estaremos echándolos a funcionar. De igual forma en los tres megatanques hace falta las interconexiones como es el caso del megatanque de Nazareno, el de Las Acacias y del de Villa Juárez que son de las obras que tenemos pendientes para que no se queden como un elefante blanco", dijo el alcalde.

Mencionó que en el caso de las colonias Pancho Villa Norte y Pancho Villa Sur se requieren de 16 a 18 millones de pesos para hacer la línea del colector desde el Centauro y sacarlo hacia el periférico y evitar las inundaciones. También dijo que esta propuesta se tiene una petición en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otra parte a través de la Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED).

Comentó que se requieren en total alrededor de 60 millones de pesos para poder cambiar el drenaje desde Villa Juárez a la altura de la Termoeléctrica donde también hay brotes de aguas negras. "Entonces estamos a la espera, yo estoy haciendo lo que me toca, la gestión y ahí esperamos que nos resuelven pero estamos a reserva de ello", acotó el alcalde.

