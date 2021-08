Piden que alcalde de Torreón se disculpe por actos homófobos de agentes

luisar

Hoy, 9:45 am

publicado por: Luis Reyes

Aparte de hacerce las víctimas cuando primero hicieron la provocaron , ahora resulta que hay que pedir disculpas por hacer en la vía pública lo que deben hacer en la privacidad de su casa, sea quién sea, mujer hombre o lo que sea, no puede andar en lugares públicos haciendo "cosas", hay familias y ahora quieren hacernos confundir el poner orden con discriminación, es la clásica de engañar-intimidar, no entiendos estos sujetos que no existe el derecho a faltarle al respeto a las familias con su exhibicionismo.

