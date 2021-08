Joven intenta quitarse la vida en el fraccionamiento San Ángel de Lerdo

Un joven de 22 años intenta quitarse la vida apuñalándose; se encontraba bajo los efectos de una sustancia tóxica.

El intento de suicidio se registró la noche del miércoles en una vivienda del fraccionamiento San Ángel, del municipio de Lerdo.

De acuerdo con la versión de los familiares, todo sucedió cuando Humberto Ezequiel se encontraba encerrado en su habitación y tras varias horas fueron a buscarlo, ya que no había salido del cuarto, pero al no recibir respuesta entraron por la fuerza, encontrándolo herido, por lo que de inmediato lo trasladaron a bordo de un vehículo particular hasta el área de urgencias del Hospital General de Lerdo.

El joven ingresó al nosocomio presentando una herida en el lado derecho del cuello, otra herida en la muñeca de la mano izquierda, así como múltiples lesiones en el lado izquierdo del tórax, por lo que quedó bajo observación médica especializada.

Hasta el hospital acudió el agente investigador del Ministerio Público acompañado por agentes de la Policía Investigadora de Delitos de la Vicefiscalía, quienes se entrevistaron con los familiares, los cuales les explicaron que Humberto era adicto a las drogas y se encontraba deprimido, por lo que al estar intoxicado en su habitación se autolesionó con la finalidad de quitarse la vida.

Los agentes esperan la pronta recuperación del joven a fin de que rinda su declaración, para determinar si en realidad se trató de un intento de suicidio o bien de una agresión.