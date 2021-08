Jóvenes pernoctan en espera de ser vacunados en Gómez Palacio

Tras el cierre anticipado del módulo de vacunación anti-COVID-19 de la ExpoFeria el miércoles por la tarde, jóvenes pasaron esa noche a las afueras de la Facultad de Ciencias de la Salud (Facsa) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) en Gómez Palacio con la esperanza de ser atendidos.

Blanca Rocha, coordinadora del módulo en la Facultad, informó que se les indicó a los jóvenes que no serían atendidos porque la jornada de vacunación solo era para la aplicación de segundas dosis para los adultos de 40 a 49 años de edad.

Dijo que desde el propio miércoles por la tarde, otros tantos jóvenes acudieron al módulo para solicitar su vacunación al quedar fuera del módulo donde se atenderían, pero no fue posible ante el desabasto.

Ayer, a fin de detectar estos casos, Servidores de la Nación recorrieron la larga fila que se originó a más de 10 cuadras desde temprana hora para informar a los asistentes que no serían atendidos. "Sí están viniendo para quererse atender en su primera dosis pero no los estamos atendiendo", aclaró y pidió esperar a que se acondicione un nuevo punto para la aplicación de primera dosis.

Rocha informó que para el módulo a su cargo se asignaron 39 mil dosis, para atender únicamente a quienes requieren de su dosis de refuerzo. Para la atención de ayer y hoy restaban 11 mil dosis.

Además de los jóvenes, también se detectaron a personas que presuntamente fueron enviadas por Bienestar de Torreón para recibir su segunda dosis al ser considerados como rezagados. Aunque no se les niega la vacuna, se les pide esperar hasta el último día (viernes) para ver si la gente de Gómez Palacio ya no responde al llamado. Rocha no descartó la idea de que el biológico se agote aunque comentó que sí se podría continuar este viernes.

Vacunación

Datos de la jornada:

* Jóvenes acuden a módulo de aplicación de segundas dosis en Facsa para ser atendidos.

* Se les informó que la vacuna era solo para la segunda dosis a adultos de 40 a 49 años.

* Se atendieron asilos y personas que no podían salir de casa en esta jornada.

* En este módulo se contó con 39 mil dosis.