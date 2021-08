The Rolling Stones reviven Tattoo You y presentan temas inéditos

Los Rolling Stones celebrarán el 40.º aniversario de su exitoso disco Tattoo You, con el lanzamiento el 22 de octubre de ediciones de lujo que incluyen nueve canciones inéditas de la época y la ya publicada en las plataformas Living In The Heart Of Love.

El anuncio hecho hoy por Universal Music llega cuatro décadas después de la semana que la placa viera la luz por primera vez el 24 de agosto de 1981, mientras las leyendas del rock 'n' roll se preparan para regresar a la carretera con 13 nuevas fechas en la gira No Filter en los Estados Unidos. El nuevo itinerario comienza el 26 de septiembre en St. Louis y se extiende hasta noviembre.

La expectativa por las nuevas ediciones de Tattoo You es alta entre los devotos de los Stones y los nuevos admiradores por igual.

La remasterización del 40.º aniversario del álbum original de 11 pistas incluye favoritos perdurables como Hang Fire, Waiting On A Friend (que muestra al gigante del saxofón de jazz Sonny Rollins) y, por supuesto, la pista de apertura, que ha sido una firma de la banda desde entonces, Start Me Up. Los formatos de lujo también incluirán Lost & Found: Rarities y Still Life: Wembley Stadium 1982.

El disco Lost & Found contiene no menos de nueve canciones del periodo del lanzamiento original del álbum, recién completado y mejorado con voces y guitarras adicionales de la banda.

Entre estos, Living In The Heart Of Love es un ensayo de rock por excelencia de los Stones con todo el grupo en plena forma, con toques de guitarra prominentes y finos detalles de piano.

Otros aspectos destacados de Lost & Found incluyen una versión espectacular de Shame, Shame, Shame, grabada por primera vez en 1963 por uno de los héroes del blues de la banda, Jimmy Reed; su lectura de la joya del alma de Dobie Gray Drift Away; y una fascinante versión con tintes reggae de Start Me Up.

Still Life: Wembley Stadium 1982 es un recuerdo imperdible del concierto de la banda en Londres en junio de ese año en la gira Tattoo You. El poderoso set de 26 pistas está repleto de megaéxitos de los Stones, que incluyen la apertura Under My Thumb y grandes éxitos de todos los tiempos, como Let's Spend The Night Together, Honky Tonk Women y Brown Sugar.

El programa de Wembley tiene versiones de The Temptations: Just My Imagination, Twenty Flight Rock de Eddie Cochran, Going To A Go Go de Miracles y Chantilly Lace de los primeros rock 'n' roller de Big Bopper. También incluye ensayos en vivo para temas del entonces nuevo Tattoo You, como Start Me Up, Neighbors, Little T&A y Hang Fire.

Tattoo You (40th Anniversary Edition) de Universal Music sigue a la reedición de 2020 de la histórica Goats Head Soup de los Stones en 1973, que llevó el álbum al número 1 en el Reino Unido. Sorprendentemente, esta marcó la segunda vez que su catálogo incomparable había producido dos veces un éxito en las listas de éxitos del Reino Unido, después de la edición de lujo de 2010 de su clásico Exile On Main St.