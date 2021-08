Greta Thunberg asegura que crisis climática sigue muy atrás en la agenda política

La joven activista medioambiental Greta Thunberg asegura que la crisis climática sigue estando muy lejos de ocupar un lugar destacado en las agendas políticas tres años después iniciar el movimiento internacional de los "Viernes por el Futuro" con su primera protesta frente al parlamento sueco, el 20 de agosto de 2018.

"La crisis climática ha aparecido más en la agenda, pero todavía está muy, muy lejos de lo necesario", dijo Thunberg en una rueda de prensa virtual organizada por Unicef y divulgada hoy con motivo del lanzamiento de un índice para medir la vulnerabilidad de los niños ante la crisis climática.

La activista sueca insistió en que los niños no son únicamente las víctimas de una crisis heredada: "Somos también los que estamos liderando la lucha contra ella, pero necesitamos su ayuda".

"Debemos recordar que los niños no son solo las víctimas de la crisis, sino que también somos la solución. Tenemos que escuchar a los niños", insistió.

Thunberg, que participó en la rueda de prensa junto a la directora de Unicef, Henrietta Fore, y varios jóvenes activistas de otros países, también criticó a la clase política por "no intentar encontrar soluciones".

"Parece que solo estuviéramos negociando mientras ellos intentan crear agujeros sin salida en lugar de intentar encontrar soluciones, y eso realmente cambiaría las cosas", dijo en referencia a las cubres climáticas celebradas en distintos países, así como sobre la Conferencia sobre el Clima de Glasgow (COP 26) prevista para este noviembre.

Asimismo, subrayó que mientras se siga tratando el cambio climático como algo que está "muy distante" y como una cuestión científica sobre la que no se puede hacer nada, no se podrán encontrar soluciones.

"Para cambiar realmente las cosas y encontrar soluciones a la crisis climática actual, no solo a los síntomas de la crisis climática, necesitamos ir a la raíz y tratarlo como una crisis", dijo la activista sueca.

"Si quienes ostentan el poder no tienen la voluntad de hacerlo ahora, las cosas continuarán igual y nosotros, desgraciadamente, no esperamos que ellos lo hagan, o al menos yo no lo espero, aunque estaría más que contenta si demuestran que estoy equivocada", agregó Thunberg.

En el lado positivo, destacó que más allá de los políticos, millones de personas se han movilizado, especialmente los jóvenes, y "esto, por supuesto, es un paso muy importante en la dirección correcta".

"Podemos cambiar cualquier cosa, todo puede cambiar de la noche a la mañana si simplemente decidimos de manera colectiva que vamos a hacer que los responsables respondan por sus actos y que vamos a actuar ya para tratar esta crisis como la crisis que es", agregó.

Thunberg inició en 2018 una protesta para reclamar acciones contra el cambio climático, que la ha convertido en referente mundial de esa lucha.

La joven ha sido nominada tres veces al Nobel de la Paz, se ha entrevistado con el Papa y los principales líderes mundiales, y ha dado discursos ante la ONU y en las principales cumbres climáticas.