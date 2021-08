Por acto de homofobia, piden que alcalde de Torreón se disculpe y que se capacite a Policía municipal

La pareja de jóvenes que denunciaron un presunto acto de homofobia por parte de elementos de la Policía de Torreón interpusieron una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), órgano que ya abrió una investigación al respecto.

Raymundo Valadez Andrade, activista y promotor de los derechos LGBTI+ informó que está brindando asesoría y acompañamiento a las personas afectadas. Además, añadió que éstas piden que el alcalde Jorge Zermeño Infante les ofrezca una disculpa pública y que se brinde una capacitación a toda la corporación policiaca para prevenir y combatir la homofobia. Esta última, ya se autorizó para que sea impartida por el mismo activista quien a través de una ponencia, explicará a detalle el tema y todos los argumentos jurídicos que existen desde que se hizo la declaración de los Derechos Humanos y leyes y acuerdos.

Como se recordará, una paraje del mismo sexo denunció mediante redes sociales ser molestada por los agentes preventivos luego de darse muestras de afecto en la vía pública. Sobre ello, Valadez Andrade aclaró que uno de ellos es un hombre gay y que la otra persona es un hombre transgénero.

“Es decir, biológicamente es mujer, para gusto de las telarañas del policía, se estaban besando un hombre biológico y una mujer biológica, no se estaban besando dos hombres biológicos. Él (el policía) les dice que lo correcto es que se besen un hombre y una mujer, no un hombre y un hombre y bueno...qué falta de responsabilidad y ahora sí que se bese quien se bese, no puede ser motivo para que te quieran llevar a la ergástula municipal”, agregó.

El activista dijo que le indigna que una de las personas víctimas de dicho acto, tiene una discapacidad en sus piernas y que pese a ello, se tiró al piso, en el lodo, “y pidió perdón por ser quien es, y por afectar a la moral del policía, ellos (los agentes) no lo obligaron a hacer eso pero sí los incitaron, se humillaron para que los dejaran ir”.

Recientemente el alcalde Jorge Zermeño admitió que la forma de proceder de los elementos debió ser diferente, aunque negó que no se tenga la capacitación adecuada en materia de derechos humanos, esto pese a que en el video que difundieron las personas afectadas en redes sociales se observa a los agentes señalarlos de cometer un acto “inmoral” e incluso se amenaza con detenerlos.

También rechazó su disponibilidad a ofrecer una disculpa tras los hechos ocurridos en contra de la pareja afectada, en su lugar reiteró que el llamado de su parte a todos los miembros de la presente administración es de respetar los derechos humanos de las personas, esto al margen de sus creencias, ideologías, preferencias, orientación o identidad sexual.

Ante ello, Valadez Andrade recordó que cuando Zermeño fue presidente municipal por primera vez, hizo público un Reglamento de Salud que en su artículo 75 impedía que hombres se vistieran o maquillaran como mujeres o que evidenciaran manifestaciones de cariño con una persona del mismo sexo en la vía pública.

“Yo lo señalo con evidencias legales en la mano, es el padre de la homofobia porque es quien institucionalizó ese documento. Él dice que no va a pedir disculpas porque él no hizo nada, pero yo estoy diciendo que como los elementos de la administración que él encabeza cometieron una falta, es a él a quien le corresponde salir y dar la cara y decir: ‘pido una disculpa por lo que hicieron mis elementos, no es correcto, los voy a reprender, los voy a capacitar, no va a volver a suceder, eso no lo humilla’”, expresó.

Y continuó: “¿Cómo voy a decir que una familia se está quejando?, que no se confunda la sociedad mocha, los derechos de todos se respetan pero los prejuicios no, los prejuicios tenemos que combatirlos y eliminarlos vengan, donde vengan. El mensaje es claro, todas las personas, como lo dice la declaración universal de los Derechos Humanos en su primer artículo, nacemos libres e iguales en dignidad, todos tenemos los mismos derechos, nadie más que otros”.