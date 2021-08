Keith Urban sorprende a fans con Wild Hearts

"Estoy aquí para decirles que cualquier cosa puede suceder en esta vida si tienes el corazón y la pasión", canta el cuatro veces ganador del Grammy, Keith Urban en su nuevo sencillo Wild Hearts, lanzado el día de hoy.

La melodía es el sonido de Urban en su máxima expresión. Wild Hearts, un himno de estadios y arenas es tan musicalmente embriagador como contagioso, una canción con la que sin duda uno se puede relacionar.

Algunas rolas del viaje de vida de Urban se comparten en Wild Hearts, incluido su primer concierto con su padre (Johnny Cash para los que se preguntan), todas ellas se distribuyen a lo largo de la canción y el resultado es un grito de inspiración.

Wild Hearts es la continuación del éxito mundial de Urban, su dueto con P!nk, One Too Many, que hasta la fecha ha acumulado 340 millones de “streams” en todo el mundo.

La canción se ha convertido en el sencillo número 43 de Urban en el Top 10 en los EUA. Fue certificado doble platino en Australia, alcanzó el número uno en la lista de sencillos de artistas australianos y ha pasado 44 semanas en la lista de Top 50 UK Airplay del Reino Unido.

Si bien los planes para una gira por Estados Unidos en 2020 se suspendieron debido a la pandemia de COVID-19, Urban regresará al escenario este verano para un par de conciertos en los Estados Unidos, incluido el regreso de su serie de presentaciones en el Caesars Palace este otoño.