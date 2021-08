'Moulin Rouge! The Musical' estará en la ceremonia de apertura del Abierto de Tenis de EUA

Se trata de una celebración por partida doble, ya que el Grand Slam vuelve a recibir a su público con capacidad máxima tras un torneo inusualmente vacío el año pasado, y el corazón teatral de la Gran Manzana reabre sus telones tras el largo parón de la pandemia.

Según informó este jueves la USTA (Asociación de Tenis de EUA), los actores principales de "Moulin Rouge! The Musical", Natalie Mendoza y Aaron Tveit, encabezarán la gala de inauguración, el 30 de agosto, con una actuación en el estadio Arthur Ashe.

