Exhiben a periodista Caleb Ordóñez por enviar fotos íntimas a mujeres 'sin permiso'

Durante este jueves, el periodista Caleb Ordoñez de Expansión, fue exhibido por una joven en redes sociales por haberle enviado una fotografía totalmente desnudo sin su consentimiento.

"Tenía agregado a este individuo desde hace mucho tiempo en mis contactos de Facebook, nunca lo he visto en mi vida, pero al tener muchos amigos en común con él, me daba igual tenerlo. Él solía saludarme por inbox de vez en cuando pero jamás le he respondido, no era de mi interés entablar una conversación", declaró la joven identificada como Argentina Salazar en Facebook.

En el mismo post, explica cómo él le preguntó si quería recibir una fotografía de él, a lo que ella respondió que no, sin embargo, Ordoñez ignoró su respuesta y le envió una imagen donde aparece desnudo de la cintura para abajo.

"Pensé mucho en publicar esto por vergüenza pero ya basta de este tipo de abuso hacia nosotras las mujeres. Tengan cuidado con este pseudo periodista de nombre Caleb Ordónez Talavera", finalizó.

Tras volverse viral su mensaje de denuncia, la joven en otra publicación exhibió al mismo Caleb suplicándole para eliminar su publicación, pues ésta había llegado a su mamá, quien es una mujer mayor.

"Porfa perdóname, fue un gran error", "Mira mi mamá es grande y le llegó la publicación, porfa, porfa, ayúdame a borrarla, ya aprendí la lección mucho, te lo ruego, sé que fue un error mayúsculo y jamás lo volveré a hacer, pero me puede demasiado por mi mamá", escribió en una conversación de Instagram.

Luego de difundirse en Twitter el caso, otras chicas alzaron la voz y lo exhibieron con mensajes similares.