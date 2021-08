'La Chilindrina' pide a hijo de 'Chespirito' que la incluya en su bioserie

María Antonieta de las Nieves está dispuesta a sentarse a hablar con Roberto Gómez Fernández para que su icónico personaje de "La Chilindrina" forme parte de la bioserie de "Chespirito" si esta se realiza.

"No solamente daría mi autorización, le pido a Roberto Gómez Fernández que se comunique conmigo. ¿Cómo en un programa o algo tan importante puede no aparecer tanto 'la chilindrina' como María Antonieta de las Nieves? Si eso era lo que yo les pedía, que trabajáramos juntos y en un momento dado ellos no quisieron. Fue su decisión", dijo la actriz este martes a la prensa en la presentación de su tema infantil "Vamos a jugar" en la Ciudad de México.

"Dios permita que Roberto después de oír esta declaración me llame y yo le voy a decir: sí, con mucho cariño, a la hora que tú quieras y como tú quieras. Por supuesto que sí".

María Antonieta relató que el comediante Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", siempre supo que ella lo seguía queriendo mucho aunque tuvieran sus diferencias pues eso no fue algo que les hiciera separarse.

"Yo siempre lo quise mucho, y desde aquí yo le hago un homenaje a don Roberto Gómez Bolaños", señaló.

El futuro de la serie biográfica todavía no se define, ya que Florinda Meza y el hijo de Chespirito mantienen una lucha legal.

Al respecto María Antonieta señaló: "Yo no creo que a ella (Florinda) le interese absolutamente nada y en lo más mínimo lo que yo le pueda decir, que ella tome la decisión que quiera, ya es lo suficientemente adulta para saber qué le conviene, qué puede hacer o no puede hacer", aseguró.

"Yo lo único que quiero es seguir con los proyectos que haya y que me llamen porque a mí no me han llamado, yo no sé nada de esto. Espero en Dios que esto sea un preámbulo para que yo pueda tener un contacto con ellos".

María Antonieta tiene los derechos de su personaje de la "Chilindrina", quien apareció junto a Bolaños en el programa de televisión "El chavo del 8".