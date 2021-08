Por 'chismosa', Galilea Montijo sufre accidente; 'Volé como un metro, pero estoy aquí'

Galilea Montijo acapara reflectores de manera continúa y todo indica que así seguirá.

La oriunda de Jalisco se ausentó durante varios días del programa Hoy. Los rumores de una posible salida comenzaron de inmediato, sin embargo, ya se sabe qué le ocurrió y de viva voz.

Este jueves, la nacida un 5 de junio reapareció en la emisión con uno de sus pies fracturados.

Con el buen humor que la caracteriza, Montijo volvió, usando una bota especial, mientras cantaba, “pachito a pachito, suave, suavecito, poquito a poquito”.

Durante la emisión, “Gali” reveló que por “chismosa” metió la pata y terminó rodando unas escaleras hasta terminar en el suelo.

“En la vida he metido varias veces la pata. Sí me fracturé, volé de unas escaleras por ir chismeando. Me caí de unas escaleras. Volé como un metro, pero estoy aquí. En este caso me fracturé el quinto metatarsiano del lado izquierdo”, contó.

Sus compañeros como Raúl Araiza y Andrea Legarreta le mostraron su apoyo incondicional al igual que los fans del programa quienes por medio de redes sociales le mandaron buenos deseos de recuperación a la presentadora.