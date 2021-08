Ximena Sariñana revela que Danna Paola la golpeó de niñas

La cantante Ximena Sariñana se ha caracterizado por ser una de las famosas más tranquilas del medio, sin embargo, ahora ha causado revuelo y dudas dado que quiso sincerarse sobre un episodio de su pasado en la reciente emisión de Escorpión al volante, donde el youtuber entrevistó a la cantante.

Durante dicha entrevista, la intérprete de Mediocre sorprendió revelando que tuvo una gran 'pelea' con la cantante Danna Paola.

Desde tiempo atrás, se había mencionado que Danna Paola había forjado cierta rivalidad con Belinda y, según las declaraciones de Sariñana, parece que en la infancia llegaron a tener algunos problemas que las llevaron a los golpes, pese a ser unas niñas.

La situación fue retomada cuando el famoso personaje de Alex Montiel, 'El Escorpión Dorado', le cuestionó sobre su niñez y si solía ser una niña problemática, por lo que Ximena aprovechó para responder a lo que Danna Paola contó en el pasado.

"Yo tenía ganas de conocerte porque te veía en los videos, en tus películas, siempre muy agresiva, siempre con esa actitud medio agreste. ¿Te agarrabas a ching*zos cuando eras más morra?"; a lo que Sariñana respondió "Qué cagado que me lo preguntes, porque creo que la última entrevista que vi tuya fue con Danna Paola y ella cuenta una historia... Yo era esa niña a la que se put** Danna Paola".

Ximena no dejó claro si en verdad agredió a Danna Paola o no. Según la versión de Danna Paola, a la edad de nueve años se encontraba grabando una telenovela y una de sus compañeras la empezó a atacar y a insultarla. Además, aseguró que estudiaban juntas dentro de la novela.

El dilema comenzó cuando le preguntaron a Danna Paola sobre la materia de historia, lo que la hizo "ganarse" un "Eres una burra y no sabes nada, aparte estás horrible, yo no sé cómo eres la protagonista", por lo cual ella respondió, además de darle una cachetada. "Le dije '¿Cómo me dijiste?' y ¡mocos! que le meto una cachetadota", detalló Danna en el episodio que tuvo lugar hace más de un año.