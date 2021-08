Estadísticas de Grandes Ligas

1. Tampa Bay 74 47 0.612 - 2. NY Yanquis 69 52 0.570 5 3. Boston 69 54 0.561 6 4. Toronto 63 56 0.529 10 5. Baltimore 38 81 0.319 35 1. Medias Blancas 71 50 0.587 - 2. Cleveland 58 61 0.487 12 3. Detroit 58 64 0.475 13.5 4. Minnesota 54 67 0.446 17 5. Kansas City 52 67 0.437 18 1. Houston 70 50 0.583 - 2. Oakland 68 53 0.562 2.5 3. Seattle 65 56 0.537 5.5 4. Angelinos 61 61 0.500 10 5. Texas 42 78 0.350 28 Líderes Liga Americana 1. Michael Brantley HOU 0.325 2. Teoscar Hernández TOR 0.317 3. Cedric Mullins BAL 0.315 4. Vladimir Guerrero Jr. TOR 0.313 5. Yuli Gurriel HOU 0.311 1. Shohei Ohtani LAA 40 2. Vladimir Guerrero Jr. TOR 35 3. Salvador Pérez KC 30 3. Matt Olson OAK 30 5. Marcus Semien TOR 29 1. José Abreu CHW 89 1. Rafael Devers BOS 89 3. Vladimir Guerrero Jr. TOR 88 4. Shohei Ohtani LAA 87 5. Teoscar Hernández TOR 84 1. Chris Bassitt OAK 12 2. Zack Greinke HOU 11 2. Gerrit Cole NYY 11 2. Hyun Jin Ryu TOR 11 5. Nathan Eovaldi BOS 10 1. Robbie Ray TOR 2.88 2. Gerrit Cole NYY 3.04 3. Chris Bassitt OAK 3.22 4. Zack Greinke HOU 3.51 5. José Berríos MIN/TOR 3.52 1. Liam Hendriks CHW 27 2. Raisel Iglesias LAA 26 3. Matt Barnes BOS 24 4. Aroldis Chapman NYY 23 5. Lou Trivino OAK 19 Liga Nacional 1. Atlanta 65 56 0.537 - 2. Filadelfia 61 59 0.508 3.5 3. NY Mets 60 60 0.500 4.5 4. Washington 52 68 0.433 12.5 5. Miami 51 70 0.421 14 1. Milwaukee 74 47 0.612 - 2. Cincinnati 65 57 0.533 9.5 3. San Luis 61 58 0.513 12 4. Chicago 54 69 0.439 21 5. Pittsburgh 42 79 0.347 32 1. San Francisco 78 43 0.645 - 2. Dodgers 75 46 0.620 3 3. San Diego 67 56 0.545 12 4. Colorado 55 66 0.455 23 5. Arizona 40 81 0.331 38 Líderes Liga Nacional 1. Trea Turner WSH/LAD 0.319 2. Nick Castellanos CIN 0.313 3. Jesse Winker CIN 0.307 4. Bryan Reynolds PIT 0.306 5. Juan Soto WSH 0.304 1. Fernando Tatis Jr. SD 34 2. Max Muncy LAD 28 3. Freddie Freeman ATL 27 3. Adam Duvall MIA/ATL 27 5. Joey Votto CIN 26 1. Jesús Aguilar MIA 86 2. Adam Duvall MIA/ATL 84 2. Ozzie Albies ATL 84 4. Manny Machado SD 80 5. Nolan Arenado STL 78 1. Kyle Hendricks CHC 14 2. Julio Urías LAD 13 3. Walker Buehler LAD 12 3. Kevin Gausman SF 12 3. Brent Suter MIL 12 1. Walker Buehler LAD 2.09 2. Corbin Burnes MIL 2.13 3. Brandon Woodruff MIL 2.18 4. Kevin Gausman SF 2.40 5. Zack Wheeler PHI 2.56 1. Mark Melancon SD 34 2. Alex Reyes STL 27 3. Will Smith ATL 26 3. Jake McGee SF 26 5. Kenley Jansen LAD 25 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste