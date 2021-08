Regalamos 45 minutos y nos costó: Guillermo Almada

Sumar su cuarto empate consecutivo, tuvo un sabor muy agrio para Guillermo Almada, quien lamentó que su equipo no mantuvo un rendimiento constante a lo largo de los noventa minutos del duelo frente al Atlas, en el estadio Corona.

En su análisis del encuentro, Almada admitió que el primer tiempo fue de lo más flojo que han mostrado los albiverdes en su casa, aunque señaló que la mejoría fue notable durante la segunda parte: "fueron dos tiempos muy disímiles, muy distintos. En el primer tiempo jugamos mal, tuvimos poco el balón, fuimos un equipo muy estirado. Pero en el segundo tiempo fuimos un poco más el equipo que en realidad somos, con intensidad y posesión de balón, generando oportunidades, quizá nos faltó un poco la puntería; mejoramos bastante, pero la realidad es que regalamos 45 minutos y eso nos costó", afirmó.

CANSANCIO

Sin ponerlo como excusa, el estratega santista se refirió al partido que tuvieron hace una semana en Orlando, lo que le ha obligado a hacer ajustes en su plantel e improvisar en las alineaciones titulares: "Tuvimos el viaje a la Leagues Cup y algunos jugadores no estaban en plenitud, incluso algunos de los que colocamos como titulares necesitaban más descanso. Tratamos de parar un equipo con mucha amplitud, con laterales que atacaran, un enganche y un punta. Sin embargo, no encontramos los tiempos de partido, la precisión ni los espacios, ya en el segundo tiempo corregimos, tuvimos un mejor parado y recuperamos, aunque no nos alcanzó".

Respecto al apoyo que profesaron los aficionados santistas para Ignacio Jeraldino, el uruguayo destacó: "Jeraldino es un tipo espectacular, como dicen aquí, "se rompe la madre" todos los días, no se guarda nada y quizá no le salen las cosas por el momento, pero todo el que ha estado en una cancha de futbol sabe que hay momentos buenos y momentos malos. El apoyo para él es incondicional y sabemos que va a salir adelante, el futbol es como una caja de ahorro y si él sigue alimentándola con esfuerzo, va a recoger buenos resultados un día no muy lejano", vaticinó.

Almada ahondó en las necesidades de Santos por rotar su plantel, con el objetivo de ofrecer un buen rendimiento y aspirar a una victoria en Guanajuato el próximo fin de semana: "Nosotros tratamos de darles posibilidad de jugar a todos los que integran el plantel, generar una sana competencia y poner a los que están mejor. Jugamos apenas hace 72 horas, con un largo viaje y un porcentaje de humedad importante que nos afectó, había que dejar descansar a algunos futbolistas, porque si no están frescos, lo primero que se pierde es la precisión y ésta es una liga muy dinámica que de inmediato te hace pagar cualquier falta de intensidad. Sabíamos que íbamos a tener dificultades al inicio del torneo, porque muchos jugadores hicieron una pretemporada corta por falta de tiempo y porque tuvimos jugadores de distintas selecciones, que te quita la oportunidad de trabajar de cerca con ellos, además de una gran cantidad de lesionados, eso nos quita un poco de potencial, pero éramos optimistas de poder los partidos en casa, ahora iremos a la cancha de León a tratar de ganar", sentenció.

HABLA COCCA

Para el técnico del Atlas, Diego Cocca, su equipo mereció mejor suerte anoche, sin embargo, aceptó que su falta de contundencia fue lo que les privó de obtener un resultado favorable.

"Atlas generó muchas opciones de gol a Santos en su casa, nos faltó hacer un gol, pero lo positivo es que generamos y le pedimos ese gol a jugadores juveniles, queremos que anoten todos, pero deben ir en crecimiento muy grande, estamos contentos con nuestros jugadores que van mejorando y el partido debemos analizarlo y sacar conclusiones, pero estoy convencido de que vamos por buen camino", dijo.

La repetición en video le quitó un gol a Santos que hubiera significado la derrota Rojinegra, a lo que Cocca se refirió: "el futbol es muchas veces injusto. Ahora nos favoreció el VAR, como otras veces nos ha perjudicado".

4 PARTIDOS seguidos sin ganar tiene Santos en casa, contando la final del torneo anterior.