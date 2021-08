Lyn May 'humilla' a Laura G

Durante Venga la Alegría, Lyn May y Laura G se enfrentaron a voces con el tema 'Ya lo pasado, pasado', pero destacó un comentario que hizo la bailarina a la conductora. Todo ocurrió después de su participación cuando Sergio Sepúlveda mencionaba a las participantes. "Ay, ¿Tu eres Laura G?, no sabía", declaró, e internautas aseguraron que 'la humilló' la carrera que la respalda. "Señora grosera, a su edad ya no debería hacer eso", comentaron en Twitter. Se dio a conocer que la producción debe tener cuidado con los comentarios de Lyn May, pues aseguran que ella diría y haría lo que sea con tal de llamar la atención.

