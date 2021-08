Regresa el Anual de Golf y Tenis en CGP

- La gran tradición del Torneo Anual de Golf y Tenis organizado por el Club Campestre Gómez Palacio, continuará durante este 2021 con la octogésimo sexta edición, a celebrarse durante el próximo mes de septiembre.

Una verdadera fiesta deportiva y social, se espera en el añejo Campestre gomezpalatino, que cumple 87 años desde su inauguración impulsada por un grupo de entusiastas laguneros comprometidos con su tierra, incluyendo a don Antonio de Juambelz. Mediante una conferencia de prensa, ayer se presentaron los pormenores de ambos torneos, acudiendo a la reunión: Sergio Martínez, presidente del Consejo de Administración del Club Campestre Gómez Palacio; Ricardo Rojas, gerente del club; Francisco Contreras, profesional de golf del club; Alfonso Montellano, representante del comité de tenis del club; Ernesto Amador, profesional de tenis; Laura Jaramillo, como apoyo al comité organizador; además de Jesús Obeso, representante de la empresa Spei Tour.

GOLF

El torneo de golf se jugará durante los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre, aunque comenzará formalmente el jueves 16 con una ceremonia de inauguración y rompehielo, con Honores a la Bandera y un torneo de putt. Serán 36 hoyos a jugarse durante dos rondas, bajo las reglas de la USGA, la Federación Mexicana de Golf y las reglas locales del club, que tiene preparado un campo favorecido por las lluvias recientes y que mantiene su alto grado de desafío para cada uno de los jugadores, desde los novatos hasta los más experimentados.

Participarán las categorías Primera (hándicap de 0 a 5.3 y saldrán de marcas azules), A (hándicap de 5.4 a 9.5, quienes saldrán de marcas blancas), ambas en la modalidad de Stroke Play o por número de golpes y con ventajas al 80 por ciento. Además de la B (hándicap de 9.6 a 16.2 sin ventajas), C (hc de 16.3 a 20.8 sin ventajas), D (hc 20.9 a 31.9 con ventajas al 80 por ciento), todas en la modalidad de Stable Forfd o por puntos y saliendo de marcas blancas, mientras que la de Seniors, para jugadores mayores de 60 años, que saldrán de marcas doradas con ventajas al 80 por ciento y la de Damas, que saldrán de marcas rojas con ventajas al 70 por ciento, también en Stable Ford.

La premiación para la Primera categoría será a los tres primeros lugares en Neto y para el primer lugar Gross, en el resto de las categorías se premiará con trofeos a cada uno de los tres primeros lugares. También habrá premios para los mejores O´yes generales, como pantallas, bolsas de golf y bocinas en los hoyos 3, 7, 10 y 12, dividiendo éstas en dos grupos, el primero con jugadores de Primera, A y B, el segundo con quienes juegan C, D, Seniors y Damas; además, se premiará con un automóvil último modelo a quien logre embocar un Hole in One en los hoyos 3, 7 ó 10.

TENIS

El Torneo Anual de Tenis se disputará en las canchas del campestre gomezpalatino, del 15 al 19 de septiembre, con la particularidad de que solamente será en la modalidad de Dobles, nivelando las parejas con un tenista de Segunda y uno de Tercera Fuerza. Se jugará en las ramas varonil y femenil, en una única categoría para adultos, además de Juvenil 15 y menores, así como mixta, bajo el formato de Round Robin o "Todos contra todos", con partidos a ganar 2 de 3 sets, en caso de irse al tercero, se definirá en una Súper Muerte Súbita, a 10 puntos en Singles.

Para ambos torneos ya están abiertas las inscripciones en las oficinas del club y por la vía electrónica, además de que ambos tendrán eventos sociales, cuidando se cumplan los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades.