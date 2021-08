Termina vacunación antiCOVID en Gómez Palacio ante alta demanda

El cierre anticipado del módulo de vacunación anti-COVID-19 para la atención de jóvenes de 18 a 29 años de edad por falta de biológico desató la furia de cientos de personas que por horas esperaron su turno en el estacionamiento de la ExpoFeria Gómez Palacio, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de Seguridad Pública ante la amenaza de entrar a la fuerza para ser inmunizados.

Tal fue la molestia, que un grupo de jóvenes optó por bloquear por unos minutos el bulevar Ejército Mexicano para exigir su vacunación, únicamente los carriles que van hacia Lerdo.

En medio de gritos por parte de los inconformes, de los automovilistas, de los choferes de rutas urbanas y de taxistas se dio el cierre de la vialidad, que por unos momentos se tornó peligroso. Los conductores amenazaban con pasar en medio del grupo de personas que mantenían tomado el bulevar, por lo que no tuvieron más opción que abrirlo a la circulación.

En el área de taquillas, cientos de jóvenes y algunos adultos desde las rejas gritaban para exigir su vacunación, las cuales se cerraron tras dar por terminada la jornada.

Entre gritos, algunos denunciaron la atención de personas de Torreón y de Lerdo. Otro de sus reclamos fue que se les dio prioridad a las empresas para atender a sus trabajadores, mientras ellos esperaron por horas e incluso días, sin éxito.

Por el megáfono, Misael Ramírez Hinojosa, coordinador de la brigada Correcaminos, trataba de explicar a los presentes que se encontraban enardecidos que el biológico se había terminado y que esperaran una nueva fecha para su atención, pues se habían agotado las 54 mil dosis que se habían asignado. Como respuesta obtuvo rechiflas y gritos de molestia de quienes pretendían pasar a las instalaciones del Centro de Convenciones, donde se realizaba la aplicación de las últimas dosis.

ORIGINAN DESABASTO

Ramírez Hinojosa comentó previamente que fue la presencia de personas rezagadas, es decir, de aquellas que no atendieron la invitación a vacunarse de acuerdo a su rango de edad, lo que saturó la jornada de vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años de edad en Gómez Palacio.

Para ayer miércoles solo se tenían disponibles 10 mil 400 dosis, cuando la demanda era de poco más de 15 mil personas, por lo que se vieron obligados a realizar un corte y explicar a la ciudadanía que deberían esperar. El anuncio solo lo escucharon los que estaban cercanos a las puertas de acceso, lo que generó la molestia de quienes por horas esperaron bajo los intensos rayos del sol.

Algunos ciudadanos permanecieron en la larga fila pese a que el caos se había desatado tanto en el área de taquilla como en el bulevar Ejército Mexicano. "Ningún Servidor de la Nación no ha avisado formalmente", comentaron.

Este módulo contó con 54 mil dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, de las cuales hasta el martes se habían aplicado 44 mil 800 aproximadamente.

"La gente que comprenda que no está entre nosotros, la población está haciendo el desabasto de la vacuna porque gente de los rezagados, aquella que no aprovechó en sus etapas, como ven que es la última etapa de vacunación, todos quieren aprovechar, entonces no podemos negarle la atención a gente mayor", explicó Ramírez.

Por esta razón pidió paciencia a quienes se quedaron sin la oportunidad de ser atendidos en esta jornada, que se esperaba concluir hasta el viernes 20 de agosto, a que se anuncie una nueva etapa para rezagados.

"Las personas que quedaron sin su vacuna... pedimos paciencia; no se van a quedar sin vacunar. Esperar nueva fecha para empezar con los rezagados, no sabemos qué vacuna, dependiendo del biológico que tengan en Durango", anunció el coordinador de Brigada, quien estimó que fueron alrededor de 20 mil personas las que quedaron pendientes de recibir su primera dosis.