Fátima Pinto se posiciona en la escena con su propuesta

“En la música no hay limites”, eso lo sabe bien la cantante costarricense, Fátima Pinto quien ha optado por mezclar varios géneros musicales logrando un buen resultado, tan es así que de laborar de forma independiente ha conseguido un contrato con Virgin Records.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Pinto comentó que lo urbano hoy en día representa a la cultura latina.

“Como hispana es un ritmo que me fascina, ha tenido un gran impacto en los últimos años, nos da vida de alguna manera. Hay muchas maneras de explorar el reguetón y me encanta unir diferentes géneros ; en la música no hay límites, entonces por ese lado me parece interesante explorar y apostarle al reguetón”, contó.

La joven compartió que su más reciente sencillo de nombre Que vida ha funcionado muy bien entre sus fanáticos.

“Esta canción ha sido para mí una alegría. Este lanzamiento me tenía muy nerviosa porque es una historia bastante personal”.

Según contó la artista, la rola, la cual consideró muy diferente a la mayoría de las piezas musicales urbanas, refleja parte de lo que es ella.

“Que vida, trata sobre como yo me he sentido en diferentes situaciones a lo largo de mi vida, especialmente en la adolescencia y en ambientes sociales; desde jovencita tomé la decisión de no tomar alcohol y la melodía también aborda algo de eso”.

La artista informó que sus anteriores “singles” como Ley de atracción y Pum pum le sirvieron para darse a conocer.

“Son temas que salieron en pandemia y que me han abierto las puertas, tan es así que recién firmé un contrato con Virgin Music, lo cual agradezco mucho”.

Pinto, quien reveló que la historia de Karol G la ha inspirado, compartió sus inicios musicales.

“Empecé a escribir música desde niña. Siempre compuse y a los 17 fue que me lancé como cantante. Tengo libros llenos de canciones”.