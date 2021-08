Diputada local de Morena pide atender aumento del 69 % de denuncias de violencia sexual en Coahuila

La diputada local por Morena Laura Francisca Aguilar Tabares presentó un punto de acuerdo para que se envíe un exhorto a las instituciones de seguridad en Coahuila y se resuelva y atienda el incremento del 69% de denuncias de violencia sexual en la entidad.

La legisladora asegura que la cifra sigue escalando y dijo que “resulta alarmante” que la propia Fiscalía General del Estado le ha reportado que en el primer semestre de este año, se contabilizaron 896 denuncias por distintos tipos de violencia sexual contra 530 denuncias registradas en el mismo periodo del año pasado.

Mencionó que de acuerdo al reporte que hizo la Fiscalía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio de este 2021 fueron registradas 399 carpetas de investigación por el delito de abuso sexual, 180 por acoso sexual, ocho carpetas por hostigamiento sexual, 140 por violación simple, 131 por violación equiparada y 38 indagatorias que se han clasificado en otros tipos de violencia sexual específica.

En el rubro de consideraciones y como parte del punto de acuerdo, dio a conocer que para el primer semestre de 2020, la violencia sexual había alcanzado 530 denuncias y para el cierre de ese año, la entidad acumuló mil 148 denuncias, es decir, solo 252 denuncias menos que en el primer semestre del presente año.

En el documento, indicó que la organización Semáforo Delictivo ya ha colocado en color rojo a los delitos de violación sexual en la entidad, al considerar que se superó la media de incidencia mensual, así como por mucho, el índice más bajo registrado hasta ahora que es de 20 delitos, únicamente de violación.

“La directora de Investigaciones Especializadas en este tipo de delitos en la Fiscalía General del Estado, ha hecho del conocimiento que por parte de las autoridades hay preocupación, pues existen probabilidades de que las denuncias del año pasado no se hayan presentado dado que las medidas de restricción de la pandemia, a su vez provocaron que los agresores estuvieran mayor tiempo con sus víctimas”.

La legisladora comentó que “es evidente que las agresiones sexuales van de la mano con los problemas de embarazos no deseados, violencia de otros tipos, muchas veces ejercidos en el hogar y también se torna un problema de salud pública a existir menores de por medio que están siendo violentadas y es como tenemos niñas siendo mamás y desgraciadamente muchas veces estos son casos incestuosos.

Necesitamos que las medidas de atención a los ciudadanos, sean mucho más preventivas, lleguen a done tienen que llegar, y en los lamentables casos donde ya se perpetuo el delito, este siga un correcto apego a la ley, que no se queden en carpetas sin resolver, en casos estancados, la gente merece justicia, es por ello que pedimos atiendan y resuelvan con eficacia a todas las víctimas, que sus esfuerzos sean aún más porque viendo las estadísticas, reportadas por las instituciones mismas, nos queda claro está que el trabajo no está siendo suficiente”.