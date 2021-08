Scarlett Johansson y Colin Jost se convierten en papás

Scarlett Johansson y Colin Jost se han convertido en padres y le dieron la bienvenida a Cosmo, nombre de su pequeño bebé y que fue dado a conocer por el comediante en su cuenta de Instagram la tarde de este miércoles.

"Ok, ok, tenemos un bebé, su nombre es Cosmo y lo queremos mucho", escribió el también guionista no sin antes pedir a los medios de comunicación privacidad para este momento feliz que viven y que si necesitan algo que se contacten con su representante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colin Jost (@colinjost)

La revista People confirmó desde temprano la llegada del nuevo miembro de la familia, luego de entrevistar a la representante de la actriz de "Blackwidow", Marcel Pariseau, quien no dijo el día exacto en que nació Cosmo, pero que los tres se encuentran bien.

Este sería el primer hijo de Scarlett con Colin, luego de que la pareja se casara en secreto en octubre del 2020, tras dos años de noviazgo.

Para la actriz de "Lucy" y "Avengers" este bebé es su segundo, ya que hay que recordar que tiene una pequeña de seis años de nombre Rose, fruto de su matrimonio con el periodista francés Romain Dauriac, de quien se separó en el 2018 tras cuatro años de matrimonio.

Sin embargo, Scarlett siempre ha mantenido en estado hermético su vida como madre y pocas son las veces en las que ha hablado de Rose, por lo que no es nada extraño que la pareja pida privacidad para llevar este momento lo más tranquilo que se pueda.