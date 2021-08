El PRD en Lerdo lamenta que López Obrador quiera cancelar el proyecto Agua Saludable 'por un capricho'

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Lerdo, José Valenzuela Hernández, lamentó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya condicionado el proyecto de Agua Saludable Para La Laguna al desistimiento de un amparo sin dialogar con los campesinos y sin poner orden en la CONAGUA que ha permitido la sobreexplotación del acuífero.

"La postura del Comité Municipal del PRD del municipio de Lerdo en torno a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo 15 de agosto es que lamentamos que el presidente en vez de venir a escuchar y en vez de venir a concertar y a dialogar él vino a condicionar. Se decía que venía a escuchar las inconformidades de las personas que se oponen al proyecto y lo que hizo únicamente fue que les dejó la papa caliente o toda la responsabilidad a los dos gobernadores y a los presidentes municipales", dijo Valenzuela.

Destacó que en esta visita hubo campesinos y agricultores que pidieron dialogar de forma directa con el presidente López Obrador quien se lavó las manos diciendo que no venía a debatir y lo único que dijo fue que daba un mes para que se retirara el amparo interpuesto.

"Primero ss una mentira que en gran parte de los municipios haya arsénico, lo que sí es cierto que hay desabasto de agua por la sobreexplotación pero también es cierto que el remedio no es sacar el agua de la presa, el remedio es que se acabe la corrupción que existe dentro de la Comisión Nacional del Agua porque ahí nace el problema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos porque la CONAGUA autoriza pozos de forma clandestina y digo autoriza porque la verdad es que ellos sí saben de esos pozos y ellos permiten que operen. La misma CONAGUA en una ocasión que tuvimos una reunión con ellos cuando tomamos las instalaciones ahí nos dijeron por parte de las personas que autorizan los pozos que el problema es que existen 1400 pozos clandestinos aquí en la región", dijo el dirigente del PRD.

Mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha visto muy de cerca con los industriales y muchos de ellos son los que se han estado acabando el agua de La Laguna.

"Es necesario que el presidente tenga la voluntad política de terminar con la corrupción que hay en CONAGUA y que se haga una supervisión de cada pozo que existe de todos los sectores y los que estén de forma ilegal se clausuren", acotó.

También dijo que es lamentable que a estas alturas nadie conozca el proyecto ejecutivo que no sea el propio Gobierno Federal.

"Si el presidente no quiere escuchar la voz de las personas más interesadas, que son los campesinos y agricultores entonces es un proyecto que está al antojo del presidente como otros porque él en una de las visitas que hizo a La Laguna canceló a mano alzada el proyecto del Metrobús que iba a beneficiar a una gran parte de ciudadanos cuando son proyectos que nacen de una propuesta legislativa de la Cámara de Diputados y con un presupuesto etiquetado, no es a la voluntad de un señor, nosotros estamos ya viendo un riesgo de que se va a cancelar por no querer transparentar y escuchar a todos los involucrados", acotó Valenzuela.