No puedo estar con la persona que me tiene amparado: director de Conagua sobre Pro Defensa del Nazas

Eduardo Aarón Fuentes Silva, director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desconoció si acudirán a la reunión convocada por Pro Defensa del Nazas para dialogar sobre el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna.

"La invitación tengo conocimiento que la habían enviado, no fue dirigida a un servidor, yo no puedo tomar una decisión y no soy parte de la invitación", expresó. Tampoco tenía información respecto a si el director general, Germán Martínez Santoyo, se reunirá el viernes con los gobernadores de Coahuila y Durango.

Pro Defensa del Nazas convocó a un diálogo horizontal, responsable y colaborativo que permita tomar acuerdos para resolver la problemática del agua en la región, en el marco del proyecto de Agua Saludable para La Laguna, el próximo 22 de agosto.

Se invitó al director general de la Conagua, así como los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme Solís y José Rosas Aispuro Torres, a asistir al auditorio San Ignacio en la Universidad Iberoamericana Torreón.

Dada la reputación de este centro de estudios en temas de carácter social, se invitó al rector, Juan Luis Hernández Avendaño, para que funja como mediador.

Eduardo Fuentes dijo que él se ha entrevistado con integrantes de Pro Defensa del Nazas y con otros grupos de ambientalistas en diversos foros, pero no para tratar el recurso de amparo promovido en contra de la construcción de la presa derivadora en el área natural protegida del Cañón de Fernández.

"Es un proceso judicial, son partes involucradas, no puedo estar con la persona que me tiene amparado", dijo.