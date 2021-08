Bloquean el periférico en Gómez Palacio tras clausura de jornada de vacunación antiCOVID en la ExpoFeria

Y todo por culpa de los rezagados por no ir en la fecha que les tocaba.

Yo ayer me fui a vacunar y por lo menos 6 de cada 10 eran rezagados desde los 30 hasta 59 años. Deberían hacerlo como en Torreón conforme la letra del apellido

Aparte estos NO son rezagados, son de 18 a 29.

No, la culpa la tiene Morena y el pesimo sistema de aplicacion al paso tortuga y por no tener dinero para comprar vacunas.

vicente.reyesibarra

Hoy, 3:40 pm

publicado por: Vicente Reyes Ibarra

la verdad es que la gente Del bienestar son unos ineptos no saben coordinar este tipo de eventos si estás viendo que la demanda es mucha toma medidas pertinentes y no provoques estas situaciones emputta está horas esperando y al final que te dijan que no

