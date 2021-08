Es hora de que hablemos con la verdad: alcalde de Torreón sobre proyecto Agua Saludable

Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, insistió este miércoles en la necesidad de concretar el proyecto de “Agua Saludable para la Laguna”, esto ante el panorama de abatimiento acelerado de las fuentes de abastecimiento de agua potable en la zona urbana de la región.

Señaló que de no concretarse el proyecto en estos momentos, se corre el riesgo de tener los recursos suficientes desde la federación y de esa forma prolongar la dinámica de perforación excesiva del subsuelo, dejando en riesgo a la población por la posibilidad cada vez mayor de consumo de agua contaminada con metales pesados y otros contaminantes.

“Si no nos ponemos de acuerdo, pues puede ser que esta obra trascendente y tan relevante pueda peligrar, que pasen no sé cuantos años y sigamos perforando cada vez a mayor profundidad, cada vez con mayores problemas de todo tipo, sigamos quejándonos y no encontrar soluciones, creo que es el momento de ver hacia adelante, es el momento de hacer a un lado algunos intereses y de enterarnos exactamente en qué consiste este proyecto”.

Reiteró su respeto por las opiniones en contra del proyecto que han emitido grupos ambientalistas en la Laguna, no obstante señaló que el amparo que se promovió para no afectar la zona protegida del Cañón de Fernández no tiene que ver con el tema ambiental directamente, señaló que “ya es hora de que hablemos con la verdad, el núcleo del Cañón de Fernández va a recibir más agua, pasando el Cañón de Fernández, que va a tener agua corriente permanentemente, se va a hacer un rebombeo hacia la planta potabilizadora, eso es lo que tenemos que saber”.

Dijo Zermeño que la Comarca Lagunera requiere “con urgencia” de agua saludable, pues resulta desde hace años insostenible seguir perforando a 400 metros de profundidad o más, además de tener que seguir pagando facturas altas a la Comisión Federal de Electricidad, reponiendo pozos y erogando recursos para filtros de forma permanente.

“Ahorita tenemos que reponer en Torreón tres pozos, una vez que terminemos seguramente habrá otros dos o tres que van agotándose y esto es permanente, lo que le debemos todos los municipios en el país a Conagua es impresionante, las facturas de Comisión Federal (Electricidad) nos cargan en las finanzas y el organismo del Simas cerca del 30 por ciento de sus ingresos”.

