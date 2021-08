'Nunca pensé en terminar mi carrera'; dice Raúl Jiménez sobre su regreso con Wolves tras la fractura de cráneo

El delantero mexicano Raúl Jiménez habló con el diario "The Guardian" y reveló todo lo que vivió tras su fractura de cráneo hace nueve meses.

El "9" del Wolverhampton contó que los médicos "Me dijeron que era un milagro estar ahí", destacó el gran trabajo de los doctores ya que el hueso se rompió y presentó sangrado en el cerebro, "estaba empujando mi cerebro hacia adentro y por eso la cirugía tuvo que ser rápida", explicó.

Pese a lo grave de su accidente y ante los riesgos que los médicos le dijeron, Raúl Jiménez aseguró que "Nunca pensé en terminar mi carrera o dejar de jugar, siempre tuve la confianza de que iba a regresar", su sentir era como si hubiese sido una lesión en el tobillo o la rodilla.

VER MÁS: David Luiz dedica mensaje a Raúl Jiménez tras su reaparición en la Premier League

El mexicano compartió que no se acuerda del momento exacto del choque con David Luiz, jugador del Arsenal, describió que "fue como si se me apagaran las luces", entre sus recuerdos está la primera vez que despertó en el hospital, pero no hay algo claro.

Además, Jiménez contó que veía videos de su lesión, se los pedía al fisioterapeuta por le gustaba ver qué pasaba, "no me asustó, quería más videos de diferentes lados, ver diferentes aspectos".

VER MÁS: Raúl Jiménez volvió a jugar con los Wolves en la Premier League

Raúl trabajó la cuestión mental, porque reveló que la parte más difícil de su recuperación fue el último mes de la temporada pasada, donde el futbolista se sentía listo para volver a jugar, pero "la decisión de los cirujanos fue que mi cráneo no se había recuperado por completo".

Jiménez volvió a la actividad en la Premier League el pasado sábado, donde los Wolves perdieron ante el Leicester City y este fin de semana reciben al Tottenham.