Jason Momoa se protege ante posible estreno de 'Aquaman 2' en streaming

"Aquaman and the Lost Kingdom", la segunda entrega del superhéroe interpretado por Jason Momoa, se encuentra actualmente en producción y, ante la inestable situación del mercado cinematográfico, el artista no ha esperado a concluir la película, para salvaguardar sus intereses en caso de un estreno simultáneo en cines y en streaming.

The Hollywood Reporter ha hecho público que el responsable de encarnar a "Arthur Curry" para DC ha renegociado su contrato con el estudio de cara a un posible estreno de la cinta a través de streaming. Según esta fuente, en caso de que la cinta fuera distribuida a través de HBO Max, el actor recibirá una cuantiosa cantidad económica, en compensación por el porcentaje de taquilla que le correspondería y que estaría dejando de ganar. Aunque no se reveló la cantidad acordada entre Warner Bros y el representante de Momoa, el medio deja claro que se trata de una cifra nada despreciable y que la decisión de llegar a una nueva fórmula de contrato estaría motivada por los recientes acontecimientos sucedidos al respecto en la industria. Además de Scarlett Johansson, quien ha interpuesto una demanda contra Disney por el lanzamiento simultáneo de "Viuda Negra" en cines y en Disney+, Emma Stone hizo lo mismo.