Chef Herrera arremete contra restaurante por cobrarle servicio de salsas y totopos

Por medio de redes sociales se difundió el video que dedicó el Chef Herrera a un restaurante al que acudió y le cobró el servicio de totopos y salsa que le dieron al inicio.

En el video, asegura que se sentó con sus acompañantes y recibió totopos y salsas para 'botanear' mientras ordenaba, sin embargo, al finalizar su estancia en el restaurante, notó en el ticket un artículo titulado 'molcajete', el cual aclaró el mesero era el servicio inicial.

"A ver hijo de tu p... m.... yo no te lo pedí, yo llegué y tu me lo pusiste ahí, me las estás jugando", aseguró.

Recordó al propietario del lugar que él vive de los clientes y eso no es lo correcto para brindarle un buen servicio, pues además del detalle del 'molcajete', criticó que las órdenes sean de tres piezas, pues genera un conflicto entre los comensales.

"En mi restaurante yo no tengo órdenes, ¿Qué es eso?, yo tengo piezas, piezas, ¿Cuántas quieres?, te vendo las que quieras, esas prácticas no", agregó.

Su mensaje fue aplaudido por decenas de usuarios que celebraron su manera de opinar.

"En algunos lugares de CDMX te cobran los cubiertos en la cuenta", declaró un usuario.